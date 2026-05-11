Mark Kelly: ABD'nin füze ve mühimmat stokları azaldı

Demokrat Senatör Mark Kelly, ABD ordusunun mühimmat ve füze stoklarının azaldığını söyledi.

Mark Kelly, CNN News'e verdiği demeçte, "Donald Trump, stratejik bir plan ve belirli bir zamanlama olmaksızın ABD ordusunu İran'la savaşa sürükledi, bu yüzden çok fazla mühimmat kullandı." dedi.

Tomahawk, ATACMS, SM-3 ve Patriot füzeleri de dahil olmak üzere bazı mühimmatların stoklarında yaşanan "düşüşe" dikkat çeken senatör, bu stokların yenilenmesinin "yıllar süreceğini" de sözlerine ekledi.

Kelly, ABD'nin uzun süreli bir çatışmaya girmesi durumunda kendini savunamayabileceğini kaydetti.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.