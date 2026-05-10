Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez

2 saat önce

The Wall Street Journal (WSJ), İran'ın ABD'nin teklifini yanıtladığını, bazı noktalarda mutabakat sağlandığını, ancak özellikle nükleer konuda iki taraf arasında hala "büyük bir boşluk" bulunduğunu bildirirken; ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Donald Trump, kendisine ait Truth Social hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Beğenmedim, tamamen kabul edilemez.” değerlendirmesini yaptı.

WSJ: İran, ABD’nin nükleer anlaşma şartlarını reddetti

WSJ'nin haberine göre İran, savaşı sona erdirmek için Pakistan aracılığıyla Washington'a resmi bir yanıt iletti. Tahran çatışmaları durdurma arzusunu dile getirse de, yanıtı zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer programının geleceği konusunda ABD'nin tüm taleplerini reddetti.

Habere göre, Tahran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun yalnızca "bir kısmını" elden çıkarmayı ve geri kalanını ABD yerine üçüncü bir ülkeye göndermeyi teklif etti. İran ayrıca, müzakerelerin başarısız olması durumunda yurt dışına gönderilen uranyumun kendisine iade edileceğine dair güvence istedi.

İran'ın sunduğu yanıtında ayrıca şu tekliflerin yer aldığı belirtildi:

Askeri harekatın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılması ve aynı anda İran gemileri ve limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması.