Meral Danış Beştaş: Yasal çerçevenin artık yasalaşması gerekiyor

DEM Parti Meclis Komisyon Üyesi ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, çözüm sürecinin yasal bir zemine oturtulması konusundaki aciliyetin altını çizerek, artık yasal çerçevenin Meclis tatile girmeden yasalaşması gerektiğini söyledi.

ANF'de yer alan habere göre Meral Beştaş, devam eden sürecin toplumsal, siyasal ve dış politika boyutlarıyla yüzyıllık bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, sürecin gidişatına dair şunları kaydetti:

“Süreç her ne kadar istediğimiz düzeyde olmasa da devam ediyor. Toplumsal, siyasal ve dış politika anlamında çok geniş bir alanı kapsıyor. Yüzyıllık bir meseleden söz ediyoruz. Ortada büyük ya da aşılamayacak engeller yok. Aşılabilecek sıkıntılar bunlar, yeter ki irade olsun. Burada önemli olan siyasal irade, kararlılık ve cesarettir."

Meclis çatısı altında oluşan diyalog zeminine de vurgu yapan DEM Partili Beştaş, komisyon masasında asıl olarak Kürt meselesinin konuşulduğunu, artık yasal çerçevenin Meclis tatile girmeden yasalaşması gerektiğini söyledi.

Gelinen aşamada büyük adımların atılması gereken bir döneme girildiğini ancak bu sürecin doğası gereği “sancılı” ilerlediğini ifade eden Beştaş, "Şu anda aslında yine aynı önemde büyük adımların atılma zamanı. Bunlar maalesef sancılı oluyor. Gönül ister ki bunlar tabii ki tıkır tıkır işlesin, kamuoyunun soruları yanıtlansın. Ama neticede burada hayata başka bakan, farklı yönlerde değerlendiren muhataplıkların, tarafların olduğu bir süreç olarak da bakmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm sürecinin yasal bir zemine oturtulması konusundaki aciliyetin altını çizen Meral Beştaş, tartışmaların uzamasının ve somut adım atılmamasının toplumsal güvensizliği derinleştirdiğini ifade etti.