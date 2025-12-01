Trump, telefonda görüştüğü Netanyahu'yu ABD'ye davet etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Donald Trump’ın, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Trump'ın söz konusu telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, "Gazze'nin silahsızlanırılması ve Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi" başlıklarını ele aldığı da bildirildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı. Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.