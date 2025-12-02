Devlet Bahçeli: Süreçte taviz veya en küçük tereddüt söz konusu değildir

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecine ilişkin, “Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir.” açıklamasını yaparken, “darbe” iddiaları için "Fasa fisodur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi.

"Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir.” diyen Bahçeli, “Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP içinde kendisine darbe yapılacağı iddialarına da cevap veren Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."diye konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, katıldığı bir televizyon programında, "Af değil, demokratik siyaset ve özgürlük yasaları istiyoruz." demişti.

Hozat, “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Eğer Türk devleti adım atmaz, Kürt sorununu demokratik temelde çözmez, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalarla ilgili Bahçeli, "Af vadeden yok, tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." açıklamasını yaptı.