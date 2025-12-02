Çin'den Kürdistan Bölgesi'nin yeşil ve temiz enerjiye geçişine destek

4 saat önce

Çin'in Erbil Muavin Konsolosu Liu Xing Yu, ülkesinin tarım sektörüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem verdiğini söyledi.

Liu Xing Yu, 2 Aralık 2025 Salı günü, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin tarım sektörüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem verdiğini belirterek, Pekin'de Kürdistan Bölgesi’ndekilere benzer projelerin hayata geçirildiğini ve kalkınma ve ilerleme amacıyla yeşil enerjiyi destekleme girişimleri olduğu dile getirdi.

Liu Xing Yu, bölge halkına daha fazla imkan sağlamak ve fayda sağlamak amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyonlarını daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Erbil’de yeni bir parkın inşasına ilişkin Liu Xing Yu, “Bu parkın inşasıyla Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeşil ve temiz enerjiye doğru ilerlemesi yönündeki talebine olumlu yanıt verdik.” dedi.

Park projesinin oluşturulmasında Çin Başkonsolosluğu ve Çin Ticaret Odasının rol oynadığının altını çizen Liu Xing Yu, "Bu park, küçük olmasına rağmen güzel bir park ve temiz enerjiye, çevreye duyarlı, zarar vermeyen, ilke ve değerlerimizi yansıtan enerjiye daha fazla yatırım yapılmasının başlangıç ​​noktası olacak.” diye konuştu.