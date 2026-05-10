Ege'de deprem!
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre gece saat 23.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 41,2 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [56.17 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2026-05-10
Saat:23:29:56 TSİ
Enlem:36.7005 N
Boylam:26.75617 E
Derinlik:41.2 km
Detay:https://t.co/hijv3ByZ3L