DEM Parti Heyetinden İmralı'ya ziyaret

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti.

Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol heyette yer aldı.

Heyet, barış süreci çerçevesinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ziyareti sonrasında ilk defa adaya ziyaret gerçekleştiriyor.