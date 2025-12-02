Başbakan, Japon heyetiyle yeni hükümetin kurulmasını görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Başkanı Masamichi Sugaya başkanlığındaki heyetle ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüştü.

Başbakan Barzani, 2 Aralık 2025 Salı günü, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Başkanı Masamichi Sugaya başkanlığındaki heyeti kabul etti.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulanan görüşmede, Japonya heyeti, Kor Mor gaz sahasına yönelik terör saldırısını kınayarak Kürdistan Bölgesi ile dayanışmalarını dile getirdi.

Heyet ayrıca bölgedeki barış, ilerleme ve refahı överek, Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Başbakan da Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, Japonya Hükümetine destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin diğer bölümünde, Parlamento seçimleri sonrasında Irak'taki genel durum ve siyasi partilerin yeni hükümet kurma çabaları ve görüşmeleri ele alındı.

Heyet ayrıca Başbakan Barzani’yi seçim sürecinin başarısı ve sonuçlardan dolayı tebrik etti.