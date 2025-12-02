Mesrur ​​Barzani: Yeni kabine seçim sonuçlarına göre kurulmalı

56 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kanada'nın Irak Büyükelçisi Christopher Boehm, özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 2 Aralık 2025 Salı günü (bugün) Kanada'nın Irak Büyükelçisi Boehm’i kabul etti.

Özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kalınan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerdeki reformları ele alındı.

Yeni kabinenin kurulması yönündeki çalışmalar ve tartışmaların da gündeme geldiği görüşmede, Başbakan, yeni kabinenin kurulması için yeni bir durumun ortaya çıktığını ve seçim sonuçlarına göre kurulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kor Mor sahasındaki terör saldırısı, Irak'taki Parlamento seçimleri sonrası genel durum, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'deki çözüm süreci ele alındı.