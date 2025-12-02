Barzani Ofisinden Bahçeli'nin açıklamasına yanıt

6 saat önce

Barzani Ofisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin, Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti ve Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılımına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Barzani Ofisi açıklamasında, Devlet Bahçeli'nin Başkan Barzani'nin Cizre ziyaretiyle ilgili sözlerini, tüm örf ve geleneklerden uzak bir açıklama olarak nitelendirerek, "Bahçeli'nin açıklaması, Kürdistan Bölgesi'nin ilgili kurumları ile Türkiye arasında varılan protokol gereği, Başkan Barzani'nin ziyaretine ilişkin tüm güvenlik detayları ve tedbirlerin alındığı bir dönemde geldi." ifadelerini kullandı.

Üst düzey Türk yetkililerin Kürdistan Bölgesi ziyaretlerinde özel askeri birliklerinin her zaman eşlik etmiş ve hiçbir sorun yaşanmadığı anımsatıldığı açıklamada, "Başkan Barzani'nin ziyareti, Bahçeli'nin desteklediğini iddia ettiği barış sürecine destek amaçlıydı." denildi.

Açıklamanın son kısmında, "Devlet Bahçeli'ye ırkçılık ve şovenizmden vazgeçmesi için Allah'ın yol gösterdiğini sanıyorduk, ama onun hala koyun postuna bürünmüş kurt olduğu ortada." sözlerine yer verildi.