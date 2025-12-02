DEM Parti Heyeti İmralı'dan döndü

6 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri, İmralı’dan döndü.

Basındaki haberlere göre DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Öcalan ile görüştükten sonra İmralı Adası'ndan döndü.

Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol heyette yer aldı.

Heyet, barış süreci çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ziyareti sonrasında ilk defa adaya ziyaret gerçekleştirmişti.

Heyet öğle saatlerinde İmralı’ya gitmişti.

Heyet, daha önce yaptığı ziyaretler sonrası yazılı açıklama yapmıştı. Bu ziyaret sonrası da yazılı açıklama yapılması bekleniyor.