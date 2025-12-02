Muhammed Hassan: Erbil ve Bağdat, anayasa temelinde koordinasyon sağlamalı

5 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan, Bağdat ve Erbil'in anayasa temelinde koordinasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Irak'taki son gelişmeleri görüşmek üzere 2 Kasım Salı günü Bağdat saatiyle 18.00'de toplandı.

BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi, Irak'taki son gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

Hassan, "Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta, aralarındaki sorunları çözecek ve ilişkilerini iyileştirecek yeni bir hükümetin en kısa sürede kurulmasını talep ediyorum. Çünkü Bağdat ve Erbil'in anayasa temelinde koordinasyona ihtiyacı var." dedi.

Irak'ta yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş vatandaş bulunduğunu belirten Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şengal'den 100 binden fazla Ezidi, 11 yıldır kamplarda yaşıyor. Irak'ın iç çatışmaların üstesinden gelmesine rağmen, güvenlik ve ekonomik sorunlar henüz tam olarak çözülmedi. Irak kurumlarına yönelik saldırılardan, özellikle Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerekiyor."