Putin: Avrupa savaş isterse Rusya hazır

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın savaş istemesi halinde Rusya’nın “hazır” olduğunu söyledi.

Vladimir Putin, bugün (2 Aralık 2025 Salı günü) Moskova’da yapılması planlanan Witkoff görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Avrupa'ya saldırma niyetimiz yok ama Avrupa ülkeleri savaş istiyorsa biz buna hazırız. Avrupa savaşa girdiğinde müzakere imkanı kalmayacak ve hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz." dedi.

Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların da artacağı mesajını veren Putin, Avrupa liderlerini, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını engellemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki bir heyet, bugün Ukrayna'da barışı görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya ve Ukrayna'nın sadece birkaç noktada fikir ayrılığına düştüğünü ve anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.