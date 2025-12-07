Özerk Yönetim’den Esad rejiminin çöküşünün yıl dönümüne ilişkin açıklama

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, Esad rejiminin çöküşünün 1. yıl dönümünde yayımladığı açıklamada, bir yıldır iktidarda olan geçiş hükümetinin Suriye halklarının umutlarını kırdığını kaydetti.

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü (8 Aralık 2024) dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Esad rejiminin iktidarda olduğu süre boyunca, demokrasi, değişim ve çoğulcu bir ülke kurulmasını isteyen yurtseverlerin özgür iradesini bastırarak, ihmal ve istibdat politikaları izlediği hatırlatılan açıklamada, "Rejim, Suriye halkının özgürlük ve onur taleplerine en sert yöntemlerle karşılık verdi. Rejimin iktidarı boyunca tutuklamalar, kayıplar, ırkçılık, mezhepçilik, toplumun parçalanması ve ülkenin yağmalanması baskın etkenlerdi” denildi.

Esad rejiminin çöküşünü, Suriye halkının umut ve özlemlerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olarak nitelendiren Özerk Yönetim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye geçiş hükümetinin bir yıl içinde attığı adımlar, Suriyelilerin taleplerinin, gerçeklerinin ve umutlarının özünü yansıtmıyor” denilen açıklamada, “Bu bağlamda, ulusal diyalogdan hükümetin kurulmasına ve son parlamento seçimlerine kadar, Suriye'nin tüm kesimlerinin ve bileşenlerinin temsilcilerini içermiyordu. Dahası, kıyı bölgesi ve Süveyda'da işlenen katliamlar ulusal birlik ilkelerini ihlal ederek toplumda tehlikeli bir bölünmeye yol açarken, aynı zamanda nefret söylemini, provokasyonu ve aşırılığı da besledi."

"Geçiş hükümetinin dışlama, şeffaflıktan uzak olma, tek taraflı kararlar alma ve halkın iradesini yok sayma yaklaşımlarının Esad rejiminin yaklaşımlarına çok yakın olduğu" ifade edilen açıklamada, "Mevcut aşama, tüm Suriyeli tarafların ve uluslararası toplumun çabalarını artırmasını ve Suriye'yi gerçek bir özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitlik sembolü haline getirmek için güçlerini birleştirmesini gerektiriyor. Bu bağlamda, geçiş hükümetini tüm Suriyelilere layık yeni bir ülkenin inşasını garanti altına alan kapsamlı ve katılımcı bir ulusal politika benimsemeye çağırıyoruz. Bu, Suriye halkının tüm temsilcileri arasında kapsamlı ve ciddi bir ulusal diyalog başlatarak, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayarak ve Suriye halkının hedeflerine her alanda ulaşmak için acil mekanizmaları harekete geçirerek yapılmalıdır." sözleri kullanıldı.