CENTCOM'dan Orta Doğu'daki 50 bin askerine talimat

5 saat önce

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'daki 50 bin askerine doğrudan bir mesaj göndererek, operasyonları başlatmak için tam teyakkuz emri verdi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, 3 Mart 2026 Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan emriyle ordunun "derin sonuçları" olacak bir göreve doğru adım attığını duyurdu.

Ülkesinin caydırıcılık aşamasından gerçek savaş aşamasına geçtiğine işaret ederek, "Hazırlık zamanı sona erdi, şimdi harekete geçme ve eylem zamanıdır." diyen Komutan Cooper, güçlerin iki gruptan oluştuğunu, bazılarının daha önce bölgeye konuşlandırılmışken, diğerlerinin kısa süre içinde ABD'den transfer edildiğini, ayrıca, bu önemli görev için bazı askerlerin hizmet sürelerinin uzatıldığını kaydetti.

Brad Cooper, bu adımın, 1979'dan beri binlerce Amerikalının ölümünden ve yaralanmasından sorumlu olan ve ABD ile müttefiklerinin çıkarlarını tehdit etmeye devam eden İran rejiminin davranışlarına bir yanıt olduğunu vurguladı.

"Sizin cesaretiniz sayesinde, insanlık tarihinin akışı değişime uğrayacaktır." diyen CENTCOM Komutanı, ülkesinin askerlerini "özgür dünyanın kalkanı ve en keskin kılıcı" olarak nitelendirdi ve tüm dünyanın gözünün şu anda onların üzerinde olduğunu belirterek, zafer ve sağ salim dönüş temennisinde bulundu.