İsrail’de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

İsrail’in merkezindeki Kokhav Ya’ir yerleşiminde bulunan dört farklı noktaya düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

İsrail’in merkezinde, bugün (7 Haziran 2026 Pazar), Batı Şeria sınırına yakın bulunan Kokhav Ya’ir yerleşimindeki dört farklı noktaya silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail basınında yer alan habere göre polis olayla ilglili yaptığı açıklamada, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen aracın tespit edildiğini açıkladı.

Polis açıklamasında, saldırganın güvenlik güçleri tarafından “etkisiz hale getirildiği” belirtildi. Ancak saldırganın öldürülüp öldürülmediği ya da gözaltına alınıp alınmadığı konusunda ayrıntı verilmedi.

Sağlık ekipleri toplam iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.