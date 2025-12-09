Yerlikaya: Son 1 yılda 578 bin Suriyeli ülkesine döndü

3 saat önce

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden 578 bininin son 1 yılda ülkesine döndüğü bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 yılda 578 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti.

Paylaşımında, geri dönüş koordinasyon merkezlerinden görüntülerin yer aldığı bir videoya yer veren Yerlikaya, geri dönüşlerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriyelilere en zor zamanlarında umut ışığı olduğunu kaydettiği paylaşımında, "Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.