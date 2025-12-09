Özgür Özel'den barış süreci açıklaması: Katkı sunmaya devam edeceğiz

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’de Kürtlerle Türklerin kardeşliğini ve barışı” savunduklarını belirtirken, barış sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi" görüşmelerinde partisi adına açıklamada bulundu.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna, katkı sunmaya devam edeceklerini bildiren Özgür Özel, “Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız. CHP olarak kayyumlara itiraz ediyoruz. Türkiye’de Kürtlerle Türklerin kardeşliğini ve barışını savunuyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye’de son Kürt ‘Benim sorunum vardır’ demeyene kadar Kürt sorunu vardır. Son Alevi ‘Artık sorunum kalmadı’ diyene kadar Alevilerin sorunu vardır.” diyen Özel, “Demokratik bir mücadelede tüm Kürtlerin ve Alevilerin kendilerini Türkler ve Sünniler kadar eşit hissedecekleri, bu devlete sahip çıkacakları yarınlar için her türlü mücadeleyi vermeye biz hazırız ve buradayız.” sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, “Türkiye’deki Kürtlere de barış, huzur diliyoruz. Suriye’deki Kürtlere de barış ve huzur diliyoruz. Suriye’deki Kürtlerin de Arapların da Dürzilerin de Türkmenlerin de son günlerde gördükleri muameleyle yüreğimiz ağzımızda izlediğimiz Alevilerin de anayasal güvenceye sahip olmalarını, Suriye’de birlikte yaşamalarını, hiç birisinin ezilmemesini, katledilmemesini, Suriye’de de demokrasi olmasını ve barış olmasını istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Suriye’deki Kürtlerin huzur içerisinde olmasının Türkiye için büyük bir güvence olduğunu kaydeden CHP lideri, “Türkiye’de de Suriye’de de Orta Doğu‘da da dünyanın egemen devletlerinin bir takım planları, programları çerçevesinde bizlere biçilen rolleri oynamak, başkasının oyununda bir rol sahibi olmak, başkasının planının parçası olmak değil; kendi planımız, kendi hesabımız, kendi büyük kardeşlik ve barış projemiz Türkiye’ye de Orta Doğu’da huzur, refah ve kalkınma getirsin istiyoruz.” dedi.

“Bir takım hesaplarla Türkiye’yi bambaşka yerlere sürüklemeye çalışanlara karşı bir arada durmanın, bu ülkenin menfaatleri için davranmanın, risk almanın gerekliliğinin” farkında olduklarını kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin üniter yapısının korunduğu, dostluk ve kardeşlik içinde eşit vatandaşlığın herkes tarafından iliklerine kadar hissedildiği demokratik bir Türkiye için buradayız. Kurucu irade olarak da buradayız. Bugün ülkenin ana muhalefet partisi, anketlerin birinci partisi, yarının iktidar partisi olarak da buradayız. Ülkenin kurucu partisi olarak buradayız. Son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi, yarının iktidar partisi olarak buradayız. Kimseye kötülük yapmaya değil; 86 milyona elini uzatmaya, barışmak gerektiğinde barışmaya, birlikte mücadele gerektiğinde birlikte mücadele etmeye, bu ülkeyi kalkındırmaya, birlikte büyümeye, birlikte kazanmaya, kardeşçe paylaşmaya, kardeşçe yaşamaya geliyoruz.”