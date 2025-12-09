Gabriel Soma: Irak'ta milisler silahsızlandırılmalı

5 saat önce

ABD yönetiminin, Irak'taki grupların elinde silah kalmasına izin vermeyeceği ve yaptırım uygulama aşamasına gelse bile bunu sağlamak için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışma Kurulu Üyesi Gabriel Soma, Kurdistan24’ün haber bültenine konuk oldu.

“Başkan Trump ve yönetimi, Irak'a silahlı grupları silahsızlandırması ve artık bu grupların silah bulundurmalarına izin vermemesi çağrısında bulundu.” diyen Gabriel Soma, Irak’a yaptırım uygulanabileceğini şu sözlerle ifade etti:

“ABD, Irak'ı milisleri silahlandırmaya zorlamak için çeşitli önlemler alabilir; bunlar arasında Hizbullah'ı silahsızlandırmak için Lübnan'daki yaptırımlara benzer yaptırımlar uygulamak da yer alıyor.”

Washington’un Irak'a terörle mücadele konusunda yardımcı olduğunun altını çizen Soma, “Dolayısıyla Irak da üzerine düşeni yapmalı.” dedi.

Gabriel Soma, “ABD, Irak'ı ileri taşımayı hedefliyor ve grupların silahsızlandırılması için Irak hükümetine gerekli her türlü yardımı sağlayacak; çünkü ellerinde silah bulundurmaları Irak vatandaşları için bir tehdit oluşturuyor.” diye konuştu.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya'nın rolünden söz eden Gabriel Soma, onun sadece bir temsilci olmadığını, sözlerinin Başkan Trump tarafından desteklendiğini ve kendisine tam güven duyulduğunu anlattı.