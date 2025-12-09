Kubad Talabani: KDP ve KYB önümüzdeki hafta toplanacak

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), hükümet kurma çalışmalarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta bir araya geleceği bildirildi.

KYVB Siyasi Bürosu Üyesi Kubad Talabani, 9 Aralık 2025 Salı günü, basına yaptığı açıklamada, bugün (9 Aralık) yapılması planlanan KYB ve KDP toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Kubad Talabani, hükümet kurma çalışmalarının ele alınacağı toplantının önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Edindiğimiz bilgilere göre söz konusu toplantı başkent Erbil’de düzenlenecek. KDP müzakere heyetine Hoşyar Zebari, KYB müzakere heyetine ise Kubad Talabani başkanlık edecek.

KYB ve KDP, yeni kabineyi oluşturmak için daha önce birkaç üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Her iki taraf da çoğu konuda anlaşmaya vardı, geriye sadece görevlerin dağılımı kaldı.