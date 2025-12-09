Süleymaniye'de sel: Yaşlı bir adam ve genç bir kadın yaşamını yitirdi

3 saat önce

Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların sebep olduğu selde iki kişi boğularak, yaşamını yitirdi.

Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde, maddi hasarın yanı sıra can kaybı da yaşandı.

Çemçemal Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şerif Rahim, 9 Aralık Salı günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Çemçemal'ın Şoriş kasabasında meydana gelen sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti." dedi.

Rahim, 1953 doğumlu yaşlı bir adamın evin duvarının çökmesi sonucu, 2003 doğumlu bir kadının da sel felaketinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Çemçemal sağlık departmanı, tüm ekiplerinin teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Kaymakamlık ise yaptığı açıklamada, sel felaketinde dört kişinin yaralandığını belirtti.