Başbakan Barzani'nin talimatıyla Çemçemal’a 25 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla selde büyük zarar gören Çemçemal’daki hastane ve sağlık merkezlerine ilaç ve tıbbı malzemeler gönderildiği bildirildi.

Çemçemal’da selden etkilenen yerleri Sağlık Bakanı Saman Berzenci, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Olayın ilk gününden beri Çemçemal ve Süleymaniye sağlık yetkilileriyle telefonda görüştüklerini belirtti.

Yaralıların tamamının güvenli bir şekilde hastaneye götürülüp tedavi edildiğini, bazılarına ameliyat yapıldığını kaydeden Bakan Berzenci, kış mevsimi ve mevsimsel hastalıklar nedeniyle bölgedeki sağlık tesisleri üzerinde büyük bir baskı olduğunun altını çizdi.

Başbakan Barzani'nin talimatı üzerine bugün Çemçemal Hastanesine büyük miktarda ilaç ve tıbbi malzeme teslim ulaştırdıklarını ifade eden Bakan Berzenci, “Yardım paketi yaklaşık 25 ton olup, acil durum ilaçları, kronik hastalık ilaçları, cerrahi malzemeler ve laboratuvar malzemelerini içermektedir.” dedi.

Bakan Berzenci, “Süleymaniye vilayetine ilaç alımı için fon sağlanması yönünde de çalışmalar yürütülüyor, böylece bölgeye destek devam edecek.” diye konuştu.