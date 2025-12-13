Amine Zikri: Diaspora Kadın Federasyonu, parti ideolojisinden uzak bir şekilde çalışmakta

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro üyesi Amine Zikri, Diaspora Kadınları Federasyonu’nun, Kürtlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini belirtirken, Kürt diasporasının güçlerini birleştirme konusunda KDP desteğinin önemini vurguladı.

Amine Zikri, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, Düsseldorf'ta düzenlenen Kürdistan Diasporası Kadın Federasyonu kongresine katılımları hakkında bilgi vermek üzere Kurdistan24'ün haber bültenine konuk oldu.

“Federasyon, Kürdistan'ın dört bölgesinden Kürtlerin ve dünyanın dört bir yanındaki Kürt Diasporasının iş birliğiyle kurulmuştur.” diyen Amine Zikri, federasyonun ulusal düzeyde ve herhangi bir parti ideolojisinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Amine Zikri, Kürdistan Diasporası Kadın Federasyonu’nun Kürt halkının meşru davasını desteklemek amacıyla Avrupa ve ABD'deki karar alma merkezleriyle güçlü ilişkiler kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Bu federasyonun temel amaçlarından birinin de yeni neslin eğitimine önem vermek ve Kürt dili ile kültürünü yurt dışında korumak olduğuna vurgu yapan Zikri, “Federasyon, bu proje için daha fazla destek almak ve birlikte çalışmak amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkili taraflarla ilişkilerini güçlendirecektir.” dedi.