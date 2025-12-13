Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

3 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında toplam 10 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma

Dosyalar arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 3, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise 2 dokunulmazlık dosyası bulunduğu belirtildi.

Karma Komisyonda yapılacak değerlendirmelerin ardından dosyaların Genel Kurul gündemine gelip gelmeyeceği netlik kazanacak.

Komisyona havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekillerini isimleri şu şekilde:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.