Mazlum Abdi: Entegrasyon, Kuzey ve Doğu Suriye'nin yeniden inşası için bir başlangıç olacak

"10 Mart Anlaşması’nı uygulamaya kararlıyız"

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Esad rejiminin düşüşünün on yıllarca süren mücadelenin sonucu olduğunu, ancak gerçek zaferin "10 Mart Anlaşması"nın uygulanması ve Kürtlerin haklarının yeni anayasada güvence altına alınmasıyla geleceğini söyledi.

Mazlum Abdi, Heseke’de düzenlenen Demokratik Suriye Meclisinin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü ve Esad rejiminin düşüşünün 1'inci yıldönümü kutlamasında konuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin devrimin ilk aşaması olduğunu belirterek, Suriye halkının mutluluğunun ise talepleri karşılanana kadar tamamlanmayacağını söyleyen Abdi, "Suriye halkının amacı, rejimi devirmek değil, özgürlüğe dayalı yeni bir sistem kurmaktı. Devrimin hedeflerine ulaşılabilmesi için özgürlüğe dayalı yeni bir sistem kurulmalıdır." dedi.

Suriye'deki tüm bileşenlerin kendi yönetimlerini kurup kendilerini yönetmesi gerektiğine işaret eden Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart Anlaşması’na dikkat çekerek, “Bir süredir bu anlaşmaya uygun olarak çalışıyoruz. Anlaşmanın hükümleri tarihi hükümlerdir. Bunlar Suriye'nin gücünün temelleri olacaktır. Uluslararası ve bölgesel toplum anlaşmayı destekliyor.” diye konuştu.

“10 Mart Anlaşması’nın yeni Suriye'nin temeli olduğu” konusunun farkında olduklarını dile getiren SDG Genel Komutanı, anlaşmayı uygulama konusundaki kararlılıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

“Suriye savaştan çıktı. Ancak yeni savaşlar konusunda endişeler var. Sorunlar devam ediyor. Nefret söylemleri var. Bazıları bir çözüme ulaşılmasını istemiyor, bu anlaşmaya karşı çıkıyor ve onu yok etmek istiyor. Ancak biz, uluslararası koalisyondaki dostlarımızın, diğer bölgelerdeki Kürt halkının ve bölge halklarının katkısıyla bu anlaşmanın tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız. Süreç zorluklardan geçiyor. Ama ilerliyoruz. Birçok soru var. Bazıları yılbaşına kadar çözülüp çözülmeyeceğini merak ediyor. Yılsonuna kadar tamamlamaya çalıştığımızı söylüyoruz. Önemli olan; anlaşma için çalışalım ve ilerleyelim ki görüşmeler devam edebilsin.”

Sürecin hassas bir evrede olduğunun altını çizen Abdi, "Gelişmeler var. Anlaşma komşu ülkeleri de ilgilendiriyor. Komşu ülkeler eskisi gibi bize karşı değiller. SDG savaşlar için bir bahane değil. 10 Mart Anlaşması’na uygun bir çözüme hazırız. Herkesin süreci desteklemesini rica ediyoruz. SDG ve güvenlik güçleri olarak genel bir çerçevede anlaştık ve heyetlerimiz detayları görüşüyor.” dedi.

Entegrasyonla birlikte birçok değişikliğin beraberinde geleceğini belirten abdi, "Öncelikle, Özerk Yönetim ve siyasi partiler için entegrasyon, Kuzey ve Doğu Suriye'nin bileşenlerinin güçlü bir şekilde geri dönmesi, yeni bir sürece doğru adımlar atması ve olumsuzlukların üstesinden gelmesi için bir fırsattır. Bu, Kuzey ve Doğu Suriye'nin yeniden inşası için bir başlangıç olacak ve Suriye'nin tüm illeri için bir örnek teşkil edecektir.” şeklinde konuştu.

10 Mart Anlaşması’nın, anayasanın yenilenmesi ve Kürtlerin ve Suriyeli bileşenlerinin haklarının yeni anayasada güvence altına alınması gerektiğini açıkça belirttiğini anımsatan Abdi’nin açıklamasına göre 10 Mart Anlaşması’nda sadece ulusal talepler değil, dini taleplerin de anayasada güvence altına alınması temel bir nokta olarak belirtilmiştir.

Şam yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü ve askeri alanda da gelişmelerin olduğunu ifade eden Abdi, savaşı değil, ülkeleri için bir çözüm istediklerini ve savaş kışkırtıcılarının çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.