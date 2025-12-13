Başkan Barzani’den Berhem Salih’e tebrik telefonu

53 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) getirilen Berhem Salih’i tebrik etti.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamada, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, Başkan Barzani’nin Berhem Salih’i telefonla aradığı belirtildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde Başkan Barzani’nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne getirilen Berhem Salih’i tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani, bir Kürt'ün BM düzeyinde bu önemli göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Berhem Salih'e başarılar diledi.

Söz konusu karar, Birleşmiş Milletlerin üst düzey bir komitesinin yaptığı değerlendirmenin ardından alındı.