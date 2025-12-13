Suriye'de ABD askerlerine DAİŞ saldırısı: Trump, misilleme sözü verdi

1 saat önce

Suriye’de ABD ve Suriye ordusunun ortak devriyesine düzenlenen saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD’li sivil yaşamını yitirirken, CENTCOM saldırının DAİŞ’li bir saldırgan tarafından yapıldığını açıkladı.

Suriye’de ABD güçleri ile Suriye ordusunun yürüttüğü ortak devriye sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur bölgesinde yaşanan saldırıda Suriye güvenlik güçlerinden iki personelin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırı sonrası Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı, yaralı askerlerin Tenef’teki ABD üssüne tahliye edildiği aktarıldı.

CENTCOM: Saldırgan DAİŞ’liydi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), daha sonra yaptığı açıklamada, saldırının tek başına hareket eden bir DAİŞ’li saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, “13 Aralık’ta Suriye’de düzenlenen pusu saldırısında iki ABD askeri personeli ve bir ABD’li sivil hayatını kaybetmiş, üç ABD askeri personeli yaralanmıştır. Saldırganla çatışmaya girilmiş ve etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Türkiye’den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DAİŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DAİŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Tom Barrack: Korkakça terörist pusu

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, saldırıyı “korkakça terörist pusu” olarak nitelendirdi.

Barrack, üç ABD’li askeri ve sivilin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaralanan Suriye birliklerine de acil şifa diledi.

Tom Barrack, Suriyeli ortaklarla birlikte terörle mücadele kararlılığının süreceğini vurguladı.

Donald Trump'tan misilleme mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıya "çok ciddi bir misilleme" yapılacağı mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Bu, Suriye'nin tam olarak kontrol edemedikleri çok tehlikeli bir bölgesinde ABD ve Suriye'ye yönelik bir DAİŞ saldırısıydı." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın "olanlardan dolayı yıkıldığını" söyledi ve Suriye'nin ABD askerleriyle birlikte savaştığını vurguladı.

Trump, paylaşımında ayrıca Şaraa'nın "bu saldırıdan dolayı son derece kızgın ve rahatsız" olduğunu belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Tedmur'da (Palmira) meydana gelen saldırının güvenlik birimleriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

Sözcü Baba, Suriye haber kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iç güvenlik birimlerinde liderlik pozisyonunda bulunmadığını ve üst düzey yönetimde yer almadığını bildirdi.

Söz konusu kişinin güvenlik kurumlarıyla kurumsal ya da hiyerarşik bir bağının bulunmadığını vurgulayan Baba, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu kaydetti.

Sözcü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon güçleriyle girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.