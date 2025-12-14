Avustralya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

17 dakika önce

Avustralya'daki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı’nda silahlı saldırı yapıldı.

NSW polisinden yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

NSW Polisi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olayın ne olduğunu belirleyebilene kadar bölgedeki insanlardan sığınaklarda kalmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre saldırıda en az 10 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BBC ve Sky News haberine göre de biri çocuk olmak üzere dokuz sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca saldırganlardan biri de hayatını kaybetti.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarı yapıldı.

Reuters'ın aktardığına göre Başbakan Anthony Albanese'in bir sözcüsü "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanlardan yetkililerden yapılacak bilgilendirmeleri takip etmelerini rica ediyoruz." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise "Bir güvenlik durumu var, yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği de bildirildi.