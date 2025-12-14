ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.