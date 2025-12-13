PYD Eş Başkanı'ndan Türkiye'ye: Çözüm istiyorsanız Özerk Yönetim'le diyalog kurun

14 dakika önce

PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına gelindiğinde Şam’ın geri adım attığını belirtip, “Şam ve Türkiye’nin anlaşmanın pratiğe dönüştürülmesine izin vermediğini” vurgulayarak, “Türkiye çözüm istiyorsa Özerk Yönetim ile görüşmeler yürütmeli ve Suriye topraklarından çekilmeli.” dedi.

Xerib Hiso, Suriye’deki son durum, 10 Mart Anlaşması ve Türkiye devlet yetkililerinin Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine yönelik tehditleri hakkında ANF’e konuştu.

Suriye’de Ahmed Şaraa liderliğindeki yönetimin bir yıldır “halkım güvenini kazanamadığını” söyleyen Xerib Hiso, “Halkın iradesi hiçe sayıldı. Suriye, tek bir ulus ve tek bir mezhepten oluşan bir ülke değil. Çok sayıda kültür ve yapı var. Ancak bunlar yok sayıldı, kabul edilmedi. Geçiş hükümeti, Baas rejiminin izlerini sürdürüyor. Katliamlar, kendisine ‘geçiş’ adını vermiş bir hükümet tarafından yapıldı; ancak gerçek bir geçiş için hiçbir şey yapılmadı.” diye konuştu.

Sorunların çözümü için Şam ile Özerk Yönetim arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nı için Şam’ın gerekli adımları atmadığını kaydeden Hiso, “Anlaşma, demokratik bir çözüm ve yeni bir model sunuyor. İlk maddesinde tüm bileşenlerden bahsediliyor ve Şaraa da buna imza attı. Ancak sahada hayata geçirilmedi. Sorun Şam’dadır; anlaşmanın uygulanma aşamasına gelindiği zaman geri adım atıyor ve anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiyor.” dedi.

Anlaşmanın tüm maddelerinin hayata geçirilmesi için temsilcilerinin hazır olduğunu vurgulayan Xerib Hiso, “Türkiye, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına engel oluyor ve Suriye’yi kendi sınırları gibi görüyor. Bu şekilde olmaz; sadece ‘10 Mart Anlaşması, 10 Mart Anlaşması’ demek yetmez. Biz anlaşmayı Şam ile hayata geçireceğiz. Eğer Türkiye anlaşmada ısrar ediyorsa destek olsun; tehdit etmesin.” sözlerini sarf etti.

“Bana göre Şam ve Türkiye, anlaşmanın pratiğe dönüştürülmesine izin vermiyor.” görüşünü paylaşan Hiso, “Özerk Yönetim ile Şam arasında görüşmeler oluyor, uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor; ancak Türkiye müdahale ediyor. Bu şekilde bir uzlaşı sağlanamaz.” dedi.

Türkiye’nin yeni bir barış girişimi sürecine girdiğini hatırlatan Xerib Hiso, Suriye’de bu sürece uygun adımlar atılmadığını ve bunun endişe verici olduğunu aktararak şöyle devam etti:

“Önder Apo’nun 27 Şubat çağrısı, tüm bölgeyi değişim, diyalog, özgürlük ve demokrasi arayışının içine soktu. Tüm bölgeler ve ülkeler bu çağrı ile yeni bir aşamaya geçti. Bu, merkeziyetçilikten, katliamlardan, savaştan ve inkardan çıkış anlamına geliyor. Türkiye de bu sürece dahil oldu ve çözümü tartışıyor. Biz de bu süreci destekliyor ve ilerlemesini umuyoruz. Ancak Suriye’de yürütülen politika, bu süreç için büyük bir tehdit oluşturuyor.”

Suriye’nin de bir geçiş sürecinde olduğunu ve Şam’ın hazır olması durumunda büyük ilerlemelerin sağlanabileceğini savunan Hiso, gerçek bir çözümün sağlanabilmesi ve 10 Mart Anlaşması’nın uygulanabilmesi için öncelikle Suriye Anayasasının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

“Türkiye gerçekten barış için bir rol üstlenmek istiyorsa, tüm taraflarla diyalog kurmalı ve Özerk Yönetim ile görüşme kapısını açmalıdır.” açıklamasını yapan Hiso, “Eğer gerçekten barış ve uzlaşma isteniyorsa, Türkiye Suriye topraklarından çekilmelidir.” ifadesini kullandı.