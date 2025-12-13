Irak, Suudi Arabistan’la iki yeni sınır kapısı daha açıyor

42 dakika önce

Irak Hükümeti, Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini genişletme adımları kapsamında, iki yeni sınır kapısı açmayı planlıyor.

Musenna ve Necef vilayetlerinin sınırlarında yer alan Cumeyme ve Uveykile sınır kapılarının, Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri genişletme adımları kapsamında faaliyete geçirilmek isteniyor.

Musenna Planlama Müdürü Qadir Hamud, yaptığı açıklamada, Cumeyme Sınır Kapısı’nın açılış işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, projenin tamamlanması için 400 milyarlık bütçe gerektiğini kaydetti.

Hamud, bu iki sınır kapısının hem Irak hem de Suudi Arabistan için büyük ticari öneme sahip olacağının altını çizdi.

Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkiler son dönemde önemli bir gelişme kaydetti. En son olarak, Irak Sınır Kapıları İdaresi, 24 Eylül 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, Cumeyme ve Uveykile kapılarının açılması için gerekli prosedürlerin başlatılması yönünde karar aldı.

Bu kapıların açılması, 2020'de faaliyete geçen Arar Sınır Kapısı'nın ardından, ticaret hacmini artırmak, vatandaşların geçişini kolaylaştırmak, hac ve umre ziyaretçilerinin seyahatini rahatlatmak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu girişim, iki ülkenin ortak ekonomik iş birliği ve yatırım ufuklarını genişletme arzusunun bir parçasıdır.