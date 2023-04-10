Deyr ez-Zor’da patlama: 9 ölü, 3 yaralı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, dün Deyr ez-Zor kırsalında domalan mantarı toplayan sivillerin kullandığı aracın terör örgütü DAİŞ’ten kalan mayının üzerinden geçmesi sırasında infilak etti.

Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DAİŞ bölgeye yerleştirdiği mayınlar zaman zaman infilak ediyor. Bu yılından başından beri 9’u kadın 20’si çocuk 139 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca mayın patlamaları sonucu 183 kişi de yaralandı.

Deyr ez-Zor, Rakka, Humus ve Hama kentlerinde sivil halk, geçimlerini sağlamak için kırsal bölgelerde domalan mantarı toplamaya çıkıyor. Domalan mantarının kilosu kalitesine göre 15 ile 70 Suriye Lirası arasında değişiyor.