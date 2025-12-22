Mark Savaya: Irak, hukukun üstünlüğü ile parçalanma arasında

4 saat önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, "Irak'taki silahsızlanma süreci kapsamlı ve geri döndürülemez olmalıdır. Bu adım bağlayıcı bir ulusal plan çerçevesinde uygulanmalıdır." dedi.

Mark Savaya, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Irak silahlı gruplarının silahsızlanmaya yönelik adımlarına ilişkin haberlerin, dini otoritelerin uzun süredir dile getirdiği çağrı ve taleplere gerçek bir yanıt olarak olumlu ve cesaret verici bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti.

Bu adımı, bir topluluğun bilgeliğinin ve ahlaki liderliğinin bir işareti olarak değerlendiren Savaya mesajında, "Irak'taki silahsızlanma süreci kapsamlı ve geri döndürülemez olmalıdır. Bu adım bağlayıcı bir ulusal plan çerçevesinde uygulanmalıdı. Bu adım, silahlı grupların tamamen tasfiye edilmesi ve üyelerinin sivil hayata geçişi için yasal yolların sağlanmasını güvence altına alan bağlayıcı bir ulusal plan çerçevesinde ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mark Savaya, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Irak Anayasasının ve hukukun ilkelerine göre hiçbir siyasi parti, örgüt veya bireyin devletin yetki alanı dışında silahlı yapılar kurma hakkı yoktur. Bu ilke, Irak genelinde eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır; çünkü silah taşıma ve güç kullanma yetkisi, yalnızca ulusal egemenliği ve Irak halkını koruma göreviyle görevlendirilmiş meşru federal ve bölgesel kurumlara aittir."

Irak'ın bugün belirleyici bir aşama ve iki seçenekle karşı karşıya olduğunu belirten Savaya, "Irak, hukukun üstünlüğü ile parçalanma arasında. Sadece hukukun üstünlüğüyle yasa dışı grupların ulusal kaynakları istismar etmeleri ve devletin gücünü zayıflatmaları engellenebilir." dedi.