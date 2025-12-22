Noel’in resmi tatil ilan edilmesi için Meclise kanun teklifi

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, 25 Aralık Noel Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) kanun teklifini sundu.

DEM Parti Milletvekili Aslan, Meclise sunduğu teklif gerekçesinde Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı toplumsal yapısına dikkat çekeerek, eşit yurttaşlık ilkesinin yalnızca hukuki metinlerde değil, günlük yaşamda da karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Gerekçede 20. yüzyılın başlarında nüfusları milyonlarla ifade edilen Rum, Ermeni ve Süryani halklarının günümüzde yüz binin altına düştüğüne dikkat çekilerek, bu tablonun tarihsel ve siyasal bir arka planı olduğu belirtildi.

Teklife göre 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde değişiklik yapılarak 25 Aralık gününün “Noel Bayramı” adıyla resmi tatiller arasına eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde Noel Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak tanınmış olacak.