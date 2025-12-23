Mesrur Barzani: Yeni Irak Hükümeti ortaklık, denge ve uyuşum temelinde kurulmalıdır

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Egemenlik (Siyade) İttifakı Başkanı Sermed Hamis Hançer’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, bugün (23 Aralık 2025 Salı) gerçekleşen görüşmede, Irak’taki genel siyasi durum ve yeni hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik partiler arası müzakerelerin masaya yatırıldığı bildirildi.

açıklamaya göre her iki taraf da yeni hükümetin kurulması sürecinde "ortaklık, denge ve uyuşum" prensiplerinin esas alınması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, kurulacak hükümetin ayrım gözetmeksizin tüm Irak vatandaşlarına ve bileşenlerine hizmet etmesi gerektiği vurgulandı.