Süreç Komisyonunun bir sonraki toplantısı yarın
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) PKK'nin silahsızlanması sürecinde çıkarılacak yasaları görüşmek için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın toplanacak.
TBMM'de kurulan ve PKK'nin silahsızlandırılması sürecinde atılacak yasal adımları tartışan Süreç Komisyonu 20'nci toplantısını yarın yapacak.
Komisyon söz konusu toplantısını, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yarın saat 11:00'de TBMM Tören Salonunda gerçekleştirecek.
Öte yandan komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak yazım ekibi dün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Rapor yazım ekibinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yer alıyor.
Hazırlanacak raporun TBMM Genel Kuruluna sunulması ve rapor doğrultusunda yasal düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.