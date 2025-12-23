Başkan Barzani'den BM'nin Irak'ta istikrarı sağlama çabalarına takdir

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Muhammed Hassan’ı kabul etti.

Başkan Barzani, bugün (23 Aralık 2025 Salı) Pirmam’da, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Hassan’ı kabul etti.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, BM Temsilcisi Hassan, Irak’taki misyonunun başarısı ve ilerlemesi adına sunduğu kesintisiz destekten dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ve şükranlarını sundu.

Başkan Barzani ise BM Temsilcisi'ne, Irak’taki zorluklarla mücadele etme, siyasi sürecin başarısını destekleme ve Irak halklarının huzur ve refahı için siyasi taraflar ile bileşenler arasında koordinasyonu sağlama yönündeki çabalarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Barzani görüşmenin sonunda Muhammed Hassan’a bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.