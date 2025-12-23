DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Heyet, görüşmenin verimli geçtiğini dile getirdi.

Geçen hafta AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmelere devam eden heyet, bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti Urfa Milletvekili Sancar, kapsamlı bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Sancar, "Adalet Bakanlığında kapsamlı bir çalışma olduğunu gördük. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da görüşmede birçok konunun konuşulduğunu dile getirdi.

Barış sürecine ilişkin çıkarılacak yasayı konuştuklarını aktaran Buldan, "Diyalog halinde olacağız." dedi.