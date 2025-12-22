KDP heyetinden Bağdat’a ziyaret

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) müzakere heyeti, seçimi kazanan taraflarla görüşmek üzere Bağdat'a ziyarette bulunacak.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık'ın aktardığı bilgiye göre bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi günü) KDP'den üst düzey bir heyet, Bağdat'ı ziyaret edecek.

KDP heyetinin ziyaretinin amacı, Irak Parlamento seçimlerini kazanan güçler ve partilerle görüşmeler yapmaktır.

KDP müzakere heyetinin, Irak siyasi partileriyle görüşmelere yarın (23 Aralık 2025 Salı günü) başlaması planlanıyor.

KDP heyeti şu isimlerden oluşmaktadır:

- Siyasi Büro Yürütme Kurulu Başkanı Fazil Mirani

- Siyasi Büro Üyesi Fuad Hüseyin

- Siyasi Büro Üyesi Newzad Hadi

- KDP Merkez Komitesi Üyesi Umed Sabah

- Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa

KDP Merkez Komitesi, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Pirmam’da Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanmıştı.

Toplantı sonrası KDP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümet kabinelerinin kurulmasına ilişkin görüşmelerin karıştırılmaması gerektiğini, önce bölge hükümetinin kurulması meselesinin çözülmesi, ardından da Bağdat'a yönelik gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Onuncu hükümet kabinesinin kurulması için müzakerelerin kapısı açık, ancak bu hükümet Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarına ve kazanımlarına göre kurulacak." denilmişti.

Kürdistan Parlamento seçimlerini kazanan taraflarla yapılan görüşmelere dair açıklamada, şu sözlere yer verilmişti:

"Bazı partiler muhalefette kalmayı tercih etti. Bu, kendilerinin tercihiydi."

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile yapılan görüşmelere ilişkin olarak da, "Irak Parlamento seçimlerinden önce bir anlaşmaya varmak için çok çaba sarf ettik. Ne yazık ki, KYB, Irak Parlamento seçimlerinin sonucunu yanlış yorumlayıp önyargılı bir şekilde ele alarak görüşmeleri seçim sonrasına uzattı." denilmişti.

KDP Merkez Komitesi, Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarına ve esaslarına uygun bir anlaşma için müzakere kapısının açık olduğunu ve Kürdistan halkının oyuna ve güvenine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.