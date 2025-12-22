DEM Parti İmralı Heyeti, CHP lideri Özel ile görüştü

Pervin Buldan: "Barışı 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı İmralı Heyeti, bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi) CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

CHP Genel Merkezine gelen DEM Parti Heyeti, CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından kapıda karşılandı

Görüşme sonrası İmralı Heyeti ve Özgür Özel ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Türkiye’de hem Suriye’de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümidini taşıdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin ve demokrasinin hakim olmasını; iki tarafta da gerçek bir barış ortamının oluşmasını; Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkilerin kurulmasını ve sınırın iki yanındaki kardeşliğin güçlenmesini umuyoruz."

Pervin Buldan ise CHP lideri Özel ile çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve ele aldık. Bu tarihsel dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekten yapıcı rolüne büyük önem veriyoruz.

Bugün burada olmamızın nedeni budur. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Barış, elbette Türkiye’ye yakışan bir şeydir. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşandı; bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı, gencecik insanlar toprağın altına girdi, genç bedenler toprağa verildi."

Bundan sonra herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Buldan, "Bu meselede emeği geçen herkesin çabasının kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Barış’ı hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim ve sözlerimi Sayın Genel Başkan’a bırakıyorum." dedi.

Mithat Sancar da süreç ve görüşmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Sürecin ne kadar çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Farklı yaklaşımlar, karşılıklı eleştiriler süreç içinde ortaya çıkabilir. Ancak bu süreçlerin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor.

Münazara, birbirini alt etmeye ve kendini haklı çıkarmaya dayalıdır; müzakere ise birbirini dinleme, diyalog ve diyalogla ilerleme sanatıdır. Bizler de bugün müzakerenin çok değerli bir örneğini birlikte yaşadık. Saygıları, eleştirileri ve itirazları karşılıklı olarak paylaştık; fakat süreç, müzakere ve diyalog yoluyla, karşılıklı görüşmelerle yürütülecektir. Bu noktada siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşının hayati önemi bulunmaktadır.

Bir kez daha gördük ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte yapıcı rolünü olumlu şekilde sürdürmeye devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemlidir. Bizler, yayılmak istenen gerilim, çatışma ve ırkçı tahrik ortamına karşı, demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun, barışın ve demokrasinin güçlenmesini sonuna kadar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu ortak çabanın değerini bir kez daha vurgulamak isterim.”

İmralı Heyet,, CHP ziyaretinin ardından saat 16:00'da Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezinde, EMEP heyetiyle de görüşecek.