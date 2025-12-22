Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonundan Leyla Zana açıklaması

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Leyla Zana'ya yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, caydırıcı tedbir çağrısı yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik Bursaspor'la başlayan, Ankaragücü ve Rizespor'la devam eden cinsiyetçi ve ırkçı saldırılara, yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı, sözlü saldırı ve hakaretlerin de bu kapsamda olduğu vurgulandı.

Küfür ve hakaretlerin, kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun altı çizilen açıklamada, anayasanın 10'uncu ve 17'nci maddesinin ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Kamusal alanların, kadına yönelik ayrımcı ve şiddet içeren söylemlerin meşrulaştırıldığı alanlar haline getirilmesinin kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özellikle somut olayda gözlendiği üzere, ihlalin tekrar eden ve görünürlük kazanan bir nitelik taşıdığı bu gibi durumlarda, şiddet içeren sözlü ifadelerin yalnızca 'anlık tepki', 'tribün dili' olduklarından bahisle veya benzeri gerekçelere dayalı olarak meşru görülmesi, hukuken kabul edilebilir değildir."

Açıklamada, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmesi gerektiği bildirilirken, caydırıcı ve tutarlı tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı