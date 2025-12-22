Suriye’de ateşkes ihlali: Süveyda’da güvenlik güçleri hedef alındı

48 dakika önce

Suriye devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Süveyda kentinin batı kırsalında yer alan Rime Hazm köyünde iki güvenlik güçleri mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Resmi medyada yer alan raporda, söz konusu iki subayın "yasadışı çeteler" olarak adlandırılan grupların açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin mevzilerine yönelik bir ilerleme girişimi olduğu ve bu durumun ateşkesin yeni bir ihlali sayıldığı kaydedildi.

Öte yandan Sky News Arabia, Dürzi ruhani lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı "Ulusal Muhafızlar" olarak bilinen güçlerin, Süveyda’nın batısındaki Mezraa kasabasını ağır makineli tüfeklerle (Doçka) hedef aldığını bildirdi.

Suriye Hükümeti, Temmuz 2025'te Süveyda vilayetinde yaşanan ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli çatışmalarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak ve sorumluları yargılamak amacıyla ulusal bir soruşturma komitesi kurmuştu.

Bedevi aşiretler ile yerel Dürzi gruplar arasında patlak veren olaylar, nüfusunun çoğunluğunu Dürzilerin oluşturduğu bu hassas bölgede mezhepsel çatışma endişesini artırmıştı. Ürdün ve ABD gözetiminde uluslararası müdahaleye yol açan gerginlikte 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve binlerce kişi yerinden edilmişti. Ayrıca kamu çalışanlarının maaşlarının gasp edilmesi, mülklerin tahrip edilmesi, yargısız infaz ve adam kaçırma gibi olaylar raporlara yansımıştı.

Bu gelişmeler, krizi kontrol altına almak amacıyla dört ayrı ateşkes anlaşmasının imzalanmasına ve Ağustos 2025'te Ürdün'de; Suriye, Ürdün ve ABD'nin katılımıyla üçlü bir toplantı gerçekleştirilmesine neden olmuştu.