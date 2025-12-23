KDP heyeti Bağdat’ta: Yeni hükümet süreci görüşülüyor

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) müzakere heyeti, yeni Irak Hükümetinin kurulması görüşmeleri kapsamında bugün Bağdat’ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi.

KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığındaki heyet, bu sabah (23 Aralık 2025 Salı) Bağdat’taki Yeşil Bölge'de Nuri el-Maliki’yi ziyaret etti.

Söz konusu toplantıda hükümet kurma süreci ve taraflar arasındaki müzakereler ele alınıyor.

Ayrıca KDP heyetinin bugün diğer Sünni ve Şii siyasi partilerin liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Maliki ile görüşmeden önce, KDP müzakere heyeti ilk durak olarak Bağdat'taki "Selam" Sarayı'nı ziyaret etti ve Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid tarafından kabul edildi.

Fazıl Mirani başkanlığındaki üst düzey bir KDP müzakere heyeti, 22 Aralık 2025 Pazartesi akşamından bu yana, yeni Irak Hükümetinin kurulması için siyasi taraflarla görüşmek üzere Bağdat'ta bulunuyor.

KDP heyeti, taraflarla Irak'ın gelecek hükümetindeki Kürt payını ve seçimin birinci galibi olarak KDP'nin istihkakını müzakere ediyor.

KDP heyetinin söz konusu Bağdat ziyareti, yeni Irak Hükümeti kabinesini kurma çaba ve müzakerelerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. 11 Kasım'da yapılan 6. dönem Parlamento seçimlerinin ardından, siyasi taraflar, özellikle de kazanan güçler, en büyük Parlamento bloğunu oluşturmak için harekete geçti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak düzeyinde seçimin birinci galibi olan KDP; denge, ortaklık ve anlayış ilkelerini vurguluyor. Bu heyetin Bağdat'taki görüşmelerinin, cumhurbaşkanının belirlenmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin gelecek Irak Hükümetindeki payı ve anayasal haklarının netleştirilmesi üzerinde belirgin bir etkisinin olması bekleniyor.

KDP heyetinin Bağdat ziyareti, Başkan Mesud Barzani başkanlığında 18 Aralık 2025'te gerçekleştirilen partinin genişletilmiş Merkez Komitesi toplantısının ardından geldi.

Toplantının sonuç bildirisinde, Bağdat ile askıda kalan sorunların çözümü için üst düzey bir KDP heyetinin belirlendiği belirtilmişti. Aynı zamanda, adaletsizlik içerdiği gerekçesiyle Irak seçim yasasının değiştirilmesi için ciddi çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin bütçe ve maaş sorunu için federal sistemle uyumlu olacak şekilde kalıcı ve köklü bir çözüm çağrısında bulunulmuştu.