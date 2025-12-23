Peşmerge ve İtalya genelkurmay başkanları, askeri işbirliğini görüştü

2 saat önce

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr ve İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, koordinasyonun güçlendirilmesinin ve Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin önemini vurguladı.

Tuğgeneral İsa Uzeyr, bugün (23 Aralık 2025 Salı günü) Erbil Uluslararası Havalimanında İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano ve İtalya'nın Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana'yı karşıladı.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamaya göre koordinasyonun güçlendirilmesinin ve Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Peşmerge güçleri ile İtalyan ordusu arasındaki iş birliğinin düzeyi ele alındı.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı, İtalyan danışmanların etkili rolünden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nin bu yardıma büyük önem verdiğini belirtti.

Ziyaret sırasında General Luciano Portolano, Erbil havaalanında ülkesinin güçlerini ziyaret ederek askeri ekipleriyle görüştü.

Luciano Portolano, ayrıca reform sürecinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, Peşmerge güçlerinin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ve barışın tesis edilmesindeki rolünü övdü.