Ankara'da düşen özel uçağın enkazına ulaşıldı

9 dakika önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed El Haddad'ın ülkesine dönmek üzere bindiği uçak kalkışından bir süre sonra düştü.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, akşam (23 Aralık 2025 Salı günü) saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanından Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesildiğini belirtti.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığı; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamadığını belirten Yerlikaya, "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin inceleme devam derken, Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.