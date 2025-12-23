Duhok Valisi Tatar'dan Leyla Zana mesajı: Gurur kaynağımızdır

2 saat önce

Duhok Valisi Ali Tatar, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya gönderdiği destek mesajında, "Gurur kaynağımızdır." dedi.

Ali Tatar, 23 Aralık 2025 Salı günü, Leyla Zana'ya yönelik ırkçı saldırına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Tatar mesajında, "Vatansever her bir Kürt kimsemiz ve gurur kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HÜDA-PAR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve diğer birçok parti, olayı kabul edilemez, ırkçı ve toplumsal birlikteliğe darbe olarak nitelendirmişti.