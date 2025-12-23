Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı

28 dakika önce

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen jetteki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde yaşanan “trajik” bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini aldıklarını belirtti.

"Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır.” diyen Dibeybe, “Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.” dedi.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerini ve yürekten başsağlığı dileklerini ileten Dibeybe, “Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz." temennilerinde bulundu.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamayla, söz konusu kaza nedeniyle ülkede 3 günlük milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indirildi.