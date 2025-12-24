ABD basınından Irak analizi: Yeni hükümeti zorlu bir süreç bekliyor

2 saat önce

ABD merkezli Politico gazetesi, Irak'taki siyasi durumun karmaşıklığına dikkat çekerek, Sadr Hareketinin eksikliğinde ve Koordinasyon Çerçevesi'nin seçim zaferinin ardından yeni bir hükümetin kurulmasının ülkeyi bir dizi ağır zorlukla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Gazetenin hazırladığı rapora göre Muhammed Şiya es-Sudani seçimlerde iyi sonuçlar elde etmesine ve bir siyasetçi olarak tanınmasına rağmen, gözlemciler Koordinasyon Çerçevesi içindeki güçlerin onu ikinci dönem için desteklemeye hazır olmadığına inanıyor.

Siyasi analist Seccad Ciyad konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Koordinasyon Çerçevesi, kontrol edebilecekleri ve güçleri kendi elinde toplamasını engelleyebilecekleri bir başbakan istiyor." ifadelerini kullandı.

Politico, Washington yönetiminin Bağdat üzerindeki baskısını artırdığını ortaya koydu. ABD'nin, İran'a bağlı silahlı grupların silahsızlandırılmasını talep ettiği ve milislerle bağlantılı kişilerin hassas bakanlık ve güvenlik görevlerine getirilmesi konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Bu durumun, Parlamentoda 100'den fazla sandalyesi bulunan silahlı grupların hegemonyası ile ABD'nin talepleri arasında sıkışan gelecek hükümeti zor durumda bırakacağı vurgulandı.

Raporun bir diğer bölümünde, Sadr Hareketi'nin siyaset sahnesinden çekilmesinin güç dengesi üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dikkat çekildi.

Siyasi lider Hamid Sayid, Sadr yanlılarının sahada olmamasının rakip milis grupların lehine sonuçlanan bir "seçim boşluğu" yarattığını, bunun da söz konusu grupların 2003'ten bu yana en büyük siyasi zaferlerini elde etmelerini sağladığını ifade etti.

Gazete, iç durumla ilgili olarak da yeni hükümetin zorlu bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Irak'ın kamu borcunun 69 milyar dolara ulaştığı ve ülke bütçesinin hala yüzde 90 oranında petrole bağımlı olduğu hatırlatılan raporda, yaygın yolsuzluk ve reform eksikliğinin, gelecek hükümetin krizleri aşma görevini daha da zorlaştıracağı kaydedildi.

Raporun sonunda, başbakanlık koltuğuna oturacak herhangi bir adayın, bu karmaşık durumda ayakta kalabilmesi için ABD, İran ve Şii Yüksek Mercii tarafından aynı anda kabul görmesi gerektiği vurgulandı.