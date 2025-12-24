Irak'ta yeni enerji krizi: İran gaz vanasını tamamen kapattı

1 saat önce

Uluslararası haber ajansı Reuters, İran’ın iç tüketim ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Irak'a doğal gaz ihracatını askıya aldığını duyurdu. Bu kesinti nedeniyle Irak ulusal elektrik şebekesinde yaklaşık 5 bin megavatlık üretim kaybı yaşandı.

Reuters’ın haberine göre Tahran yönetimi, iç piyasada artan doğal gaz ihtiyacı nedeniyle ihracatı durdurduğu konusunda Bağdatlı yetkilileri bilgilendirdi.

Haberde, İran gazına yönelik acil bir alternatif planı bulunmayan Irak’ın, ithalatın kesilmesiyle birlikte vatandaşlara verilen elektrik hizmetini azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan gaz akışının tamamen durduğunu teyit ederek, bu durumun enerji üretim kapasitesinde 4 bin ila 4 bin 500 megavatlık bir düşüşe yol açtığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, İran tarafının kendilerine "acil durum" gerekçesiyle gaz akışını kestiğini bildirdiğini kaydederek, kesintinin bazı santrallerin devre dışı kalmasına ve şebekedeki elektrik arzının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Bakanlık, krizin etkilerini hafifletmek amacıyla Petrol Bakanlığı ile koordinasyon halinde santrallerde alternatif yerel yakıt kullanımına geçildiğini duyurdu.

Elektrik Bakanlığı, yaşanan kesintiye rağmen üretim durumunun "kontrol altında" olduğunu savunarak, gerekli yakıtın sağlanması ve oluşan enerji açığının kapatılması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını vurguladı.